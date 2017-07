Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pandeigenaar fatale brand Leeuwarden voor de rechtbank

40 min geleden

LEEUWARDEN - In Leeuwarden vindt vandaag de rechtszaak plaats tegen Wyb Feddema, eigenaar van pand de Kelders in de Friese hoofdstad. In oktober 2013 kwam student Idsart Otte (24) daar om het leven na een fatale brand. De pandeigenaar wordt vervolgd voor dood door schuld, omdat hij sinds hij het kocht (1997) nooit een grote verandering uitvoerde.