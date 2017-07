Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Informeel' formeren gaat verder

37 min geleden

DEN HAAG - De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn dinsdag in het Johan de Witthuis opnieuw aan het onderhandelen over een nieuwe regering. Informateur Gerrit Zalm noemde de gesprekken ,,productief'', maar over de inhoud van de onderhandelingen werd niets prijsgegeven.