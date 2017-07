Regio Amsterdam test innovatieve verkeersinfo

De Europese Commissie heeft onlangs geld beschikbaar gesteld voor het experiment, dat deel uitmaakt van de zogenoemde Praktijkproef Amsterdam. Die test op grote schaal het innovatief gebruik van nieuwe technologieën in de auto's en langs de weg om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Voor deze proef werken de overheden in de Metropoolregio Amsterdam samen met navigatiebedrijven, serviceproviders en een autofabrikant. Zij delen verkeersgegevens, routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. Als het testen in de hoofdstedelijke regio is gedaan, volgen München, Kopenhagen en Antwerpen.