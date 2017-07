'Formatierestaurant' Garoeda mag weer openen

Het restaurant aan de Kneuterdijk moest vorige week de deuren sluiten wegens de slechte hygiëne. De horecazaak stond al een tijdje onder verscherpt toezicht van de NVWA, omdat zowel het bewaren als het hanteren van voedsel te wensen overliet.

Vlak voor de sluiting kwam het restaurant nog in de schijnwerpers, omdat D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers daar probeerden hun politieke meningsverschillen bij te leggen.

Donderdag zal Garoeda weer de eerste gasten ontvangen, zegt bedrijfsleider Waldie Sariman. ,,We hebben niks in huis, moeten de etenswaren bestellen en alles weer klaarmaken.'' Hij baalt van de sluiting, die zes dagen duurde, niet alleen vanwege de financiële schade maar ook vanwege de slechte publiciteit. ,,We zijn afgerekend op één product, de gele rijst. Die was niet op de juiste manier gekoeld. Maar met de algehele hygiëne is niets mis, dus daaraan hoeven we niets te veranderen'', aldus Sariman.

Het restaurant blijft nog wel onder verscherpt toezicht, meldt de NVWA. Dat betekent dat er iets vaker wordt gekeken hoe het eraan toegaat in de uitspanning. Volgens Sariman komen inspecteurs altijd al regelmatig en zijn ze altijd