Zoetermeer voor strafrechter in uitstoot-zaak

Het bedrijf reinigde in Zoetermeer medische apparatuur en kleding.

De gemeente betoogde dinsdag tijdens de zogeheten regiezitting in de rechtbank Den Haag dat er geen reden is om Zoetermeer strafrechtelijk te vervolgen. ,,Het wel of niet handhaven is een exclusieve bestuurstaak en hoort dus niet thuis bij de strafrechter", aldus advocaat Leo Hendriks namens de gemeente.

Milieu

Hij vindt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging. De rechter ging daar niet in mee. De gemeente moet zich januari volgend jaar verantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De officier van justitie zei dinsdag dat de gemeente ,,in strijd met de zorgplicht" heeft gehandeld, met nadelige gevolgen voor het milieu. ,,De gemeente heeft jarenlang niets gedaan. De gemeente ziet de te hoge uitstoot, neemt er kennis van, maar doet niets." Samen met de gemeente, staan ook twee voormalig bestuurders terecht, een Nederlander en een Belg.

De inhoudelijke planning van de zaak staat gepland voor 22 en 23 januari volgend jaar.