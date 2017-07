Helft Nederlanders is kerkelijk

In 2015 behoorde de helft van de Nederlandse volwassenen naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn met 11 tot 14 procent van de bevolking de provincies met de meeste hervormden. De inwoners van Friesland behoren vaak tot de PKN.

Gereformeerden

Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Volgens landelijke CBS-cijfers gaan twee op de drie minstens een keer per maand naar de kerk. Meer dan de helft doet dat minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst.

Van alle inwoners van Reimerswaal, waar het dorp Yerseke onder valt, gaat 49,6 procent minimaal een keer maand naar de kerk. De gemeente telt 22.411 inwoners. In heel Zeeland wonen 381.719 mensen.

Opheusden

Bij de volkstelling van 1849 meldde vrijwel iedereen tot een kerkgenootschap te behoren. Nederland was 100 procent religieus. In 1879 waren er de eerste tekenen van ontkerkelijking in Friesland en Groningen. Vanaf 1999 neemt de kerkelijkheid in vrijwel alle provincies af.

Overigens is de nog te bouwen kerk in Yerseke wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant de kroon met 2850 stoelen.