Dat bevestigt zijn werkgever Klaus Kretchmer van Frey Spedition. 'We hebben de beelden gezien. Ik ken de route en daar is inhalen levensgevaarlijk. Einde discussie. De chauffeur is ontslagen'. De tegenligger ontsnapte aan de dood omdat een bestelwagentje op tijd remde en de racende trucker nog net kon invoegen. Dat gebeurde op een B-weg in Lauterbourg, op de grens van Frankrijk en Duitsland. De video van de Nederlandse trucker Marcel Ras verscheen gisteren op deze site.

