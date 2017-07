Poes Mulan naar ouders overleden bazin

De graatmagere Mulan was in het weekend binnengebracht bij dierentehuis De Hof van Ede in Ede. Het dier stond al sinds 2010 als vermist geregistreerd. De eigenaresse van Mulan woonde niet meer op het opgegeven adres in Nijmegen en ook het telefoonnummer werkte niet.

Omdat een nieuw adres niet bekend was, plaatste het dierentehuis maandag een oproep op Facebook waarop heel veel reacties kwamen. De Dierenbescherming liet dinsdag weten dat een vriendin van de bazin, die in 2014 op 35-jarige leeftijd overleed, de poes herkende. Daarna is contact gelegd met de ouders van de overleden vrouw. Zij zijn ontzettend blij dat Mulan is teruggevonden, aldus de Dierenbescherming.