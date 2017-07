Zorginstelling sluisde 1,1 miljoen weg

Volgens de gemeente heeft het management van de instelling ,,zorggeld voor zeer kwetsbare mensen'' willens en wetens misbruikt. De zorg voor cliënten was onverantwoord. Er is meer geld voor zorg gedeclareerd dan er in werkelijkheid aan zorg werd besteed. Pgb-geld is tevens voor andere kosten gebruikt. Begin vorig jaar eiste de Inspectie voor de Gezondheidszorg al verbeteringen bij de instelling.

Bij de instelling wonen op dit moment veertig mensen op verschillende locaties in de stad. Zij zijn dinsdag door de gemeente ingelicht over andere huisvesting. De Rigtergroep mag geen nieuwe cliënten meer aannemen

Volgens advocaat Gert Jan Pulles van de Rigtergroep snapt de gemeente niet hoe het persoonsgebonden budget (pgb) bij begeleid wonen werkt en zijn daarom verkeerde conclusies getrokken, zei hij dinsdag. Pulles noemt de handelwijze van de gemeente ,,zorgelijk overheidsoptreden.'' De Rigtergroep heeft geen tijd gekregen voor een reactie op het onderzoeksrapport en mocht geen uitleg geven, zegt hij.

Maandag heeft Nijmegen aangifte wegens fraude tegen de Rigtergroep gedaan. Die instelling overweegt nu stappen tegen de gemeente.