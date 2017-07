Groen licht megakerk Yerseke

Inwoners vrezen voor verkeersoverlast en het gebouw zou ook te groot zijn. Wat oppervlakte betreft wordt het de grootste kerk van het land. De komst van de kerk was ook omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt.

Gemeenteraad verdeeld

Na een avond van felle debatten was er uiteindelijk een meerderheid voor de bouw van kerk aan de Steeweg. De gemeenteraad was verdeeld, het voorstel kreeg tien stemmen voor en acht stemmen tegen.

De kerk voor de protestanten van de Gereformeerde Gemeente wordt een van de grootste van Nederland, met een torenspits van bijna 50 meter hoog, tweeduizend zitplaatsen, verschillende zalen en 350 parkeerplekken.

Veel kerkgangers

De verdeeldheid in de gemeenteraad geeft een goed beeld van de samenleving in het vissersdorp. De bevolking, Yerseke heeft bijna 7.000 inwoners waarvan een kleine 2.400 lid is van de Gereformeerde Gemeente, is ook verdeeld over dit onderwerp.

ZIE OOK: Helft Nederlanders is kerkelijk

Advocaat De Winter, die de bezwaarhebbende omwonenden vertegenwoordigde, stipte problemen als de verkeersveiligheid, drukte, gevaar van wild parkeerders en de problemen bij een noodsituatie aan.

Kerk in natuurgebied

De kerk komt ook nog eens in een natuurgebied te staan. Wethouder Jaap Sinke van de SGP, dat zeven van de negentien zetels heeft in de gemeente Reimerswaal, beloofde de gemeenteraad dat de verkeerssituatie eerst aangepakt zal worden, voor de kerk gebouwd wordt.

Hij kreeg veel kritiek vanuit de gemeenteraad op zijn handelswijze. Onder meer van Thea Laban-Mos van de VVD. Haar bezwaren tegen dit plan kwamen haar overigens heel duur te staan in de afgelopen weken. Zo werd ze bedreigd, iets dat de wethouder 'verschrikkelijk' noemde.

Grootste kerk in Opheusden

Overigens is de nog te bouwen kerk in Yerseke wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant de kroon met 2850 stoelen.