Turkse herdenking coup verloopt rustig

Het kabinet liet eerder weten dat de Turkse vicepremier Tugrul Türkes gezien de slechte diplomatieke verhoudingen niet welkom is. Er was geen reden voor onrust rond de bijeenkomst, zei Aslan. „Onze mensen komen hier om de gesneuvelden en gemartelden te herdenken. Sommige van hen hebben familieleden verloren.”

ZIE OOK: Herdenkingen Turkse couppoging begonnen

De organisatie verwachtte dat tussen de 500 en 700 mensen de bijeenkomst bijwoonden. Het werkelijke aantal leek in de halfvolle zaal lager te liggen. De herdenking vond plaats in Apeldoorn mede omdat de organisatie in Rotterdam en Amsterdam geen geschikte locatie kon vinden, aldus de secretaris.

Rustig in Apeldoorn

Op een groot scherm werden nationalistische videoclips getoond. Ook beelden van de mislukte coup werden getoond. Rond theater Orpheus in Apeldoorn was het rustig bij aanvang van de bijeenkomst.

Agenten stonden bij de ingang en in de straten rondom het theater stonden her en der politiewagens en een enkele bus van de ME opgesteld. Omdat het een herdenkingsbijeenkomst betreft, zag de gemeente Apeldoorn geen reden om deze te verbieden.