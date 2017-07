Afspraken passagiersgegevens met Curaçao

De regelgeving over de passagiersgegevens wordt op elkaar afgestemd om de uitwisseling in de toekomst mogelijk te maken. Tijdens het overleg zijn ook nadere afspraken gemaakt met Aruba en Sint-Maarten over de uitwisseling van dna-profielen.

Toegang tot dna-databanken

Nederland en de landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, waren al in 2014 overeengekomen om elkaar toegang te geven tot de databanken met dna-gegevens van daders van ernstige misdrijven. De afspraken die nu zijn gemaakt brengen dat een stap dichterbij.

Een belangrijk gespreksonderwerp was de aanpak van mensenhandel. Het is in de regio een speerpunt in de misdaadbestrijding.