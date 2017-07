Gewonde bij mogelijke schietpartij Zaandam

Even voor 23.00 uur rukte de politie uit vanwege een conflict op straat. Getuigen zouden de verdachten hebben overmeesterd in afwachting van de politie. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is begonnen met een onderzoek en kan nog niet bevestigen of er is daadwerkelijk is geschoten. De aanleiding van het conflict is nog niet duidelijk.

Geweldsincident #Perim #Zaandam; conflict op straat en verm. geschoten. 2x aanhouding en 1x slachtoffer. Politie doet onderzoek.— POL_ZAW (@POL_ZAW) 11 juli 2017