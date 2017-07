Turbozwemmer gaat nat

Ouders kiezen er steeds vaker voor om hun kroost in sneltreinvaart te laten leren zwemmen. Geen goede ontwikkeling, vinden zwemspecialisten die bang zijn dat kinderen in de problemen komen: „De basis kun je wel leren, maar de coördinatie tussen armen en benen heeft tijd nodig. Bovendien leert een kind pas echt goed zwemmen door herhaling ”, waarschuwt Ellen Julius van de zwembond.

Er zijn geen landelijke afspraken over lesmethoden, net zo min als dat die er zijn over de competenties bij het afzwemmen en waar een vakbekwame zwemleraar aan moet voldoen. „Iedereen mag een zwemdiploma uitgeven”, stelt Marjolein van Tiggelen van het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemdiploma’s. „Jij mag bij wijze van spreken morgen een kind in de sloot laten springen, drie keer heen en weer laten zwemmen, een papiertje ontwerpen en zeggen: hier, je diploma.”