Bon stelende asielzoeker niet te innen

Wie betrapt wordt op diefstal, moet de gedupeerde winkelier een schadevergoeding van 181 euro betalen. Dat doet nauwelijks een op de twintig betrapte asielzoekers, zegt branchevereniging Detailhandel Nederland. Ook het bedrijf Overlastregistratie Nederland lukt het bijna nooit om de schade te innen.

Leefgeld

Beide instanties proberen afspraken te maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om het schadebedrag in te houden op het leefgeld dat de daders krijgen. „Maar dat schiet helemaal niet op”, klaagt Bert van Steeg van Detailhandel Nederland.

Het COA erkent dat er geen oplossing in zicht is voor dit probleem, maar zegt dat er wel aan wordt gewerkt. Het inhouden van het leefgeld is lastig, vertelt woordvoerder Jan-Willem Anholts. „We kunnen niet zomaar het leefgeld inhouden, daarvoor moet het kabinet de regels wijzigen.”

Complicatie daarbij is dat de claim van de supermarkten een civielrechtelijke is, en geen strafrechtelijke.