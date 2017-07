Begrafenisondernemers en escortdame als pestmiddelen

In het hele land maakte het tweetal, van 24 en 25 jaar uit Schoonhoven en Rotterdam, slachtoffers. Hun mikpunten kregen met regelmaat maaltijdbezorgers, loodgieters, taxi’s, een escortdame en zelfs uitvaartondernemers aan de deur.

„Ze waren lukraak bezig om mensen te zieken. Ze werden er zelf financieel niet beter van. Het is pesten voor gevorderden”, zegt rechercheur Bas, die niet met zijn achternaam in de krant wil. „Ze genoten ervan als mensen kapotgingen. In sommige gevallen ging het om kwetsbare mensen. Zo vonden ze een van de slachtoffers op een leningenplatform.”

De recherche kwam de bizarre pesterijen op het spoor tijdens een etentje. „In het restaurant werden we aangesproken door de eigenaresse over een nepbestelling. Toen de vrouw belde naar het nummer dat was achtergelaten, werd ze uitgescholden. We hebben toen contact opgenomen met de bewoners van het adres dat was opgegeven voor de bestelling. Die mensen vertelden dat midden in de nacht wel zes keer de deurbel ging.” Ook kregen de slachtoffers telefoontjes waarin ze op grove wijze werden uitgescholden.

Na recherchewerk kon het tweetal op heterdaad worden betrapt in een woning in Leimuiden. Ze hebben toegeslagen in Rotterdam, Utrecht, Spijkenisse en Bodegraven. „Het aantal slachtoffers was groeiende”, vertelt officier van justitie Wim ten Have. Eind september moeten de twee voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie gaat hen vervolgen voor belaging, waarop maximaal een celstraf van drie jaar staat.