Voet in fontein: 450 euro boete

„Bij ons zijn de eerste gevallen al bekend van Nederlanders die een bekeuring hebben gekregen”, zegt woordvoerster Annelies Tichelaar. „Mensen die hun hand of voet even in een fontein lieten bungelen, kregen ineens te maken met een gezagsdrager die het bonnenboekje trok. En de bedragen die dan betaald moeten worden, zijn niet misselijk, want die kunnen oplopen tot wel 450 euro.”

De bonnenregen is het gevolg van een decreet dat de burgemeester van Rome onlangs uitvaardigde en waardoor het verboden is om te ’zwemmen’ in de fontein. Tichelaar: „Maar onder zwemmen wordt in dit verband dus ook verstaan een hand of voet in de fontein laten bungelen. Daarnaast is het verboden te zitten op de rand van de fontein, te eten naast de fontein of je huisdier te laten drinken uit de fontein. Overigens gelden de regels ook voor de lokale bevolking.”