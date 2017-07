Het pensioenfonds voor de metaal (PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Ook bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn worden ouderen vaker (plus 20 procent) arbeidsongeschikt verklaard.

,,En het einde van de groei van nieuwe arbeidsongeschikten is nog lang niet in zicht'', zegt Jan Berghuis van pensioenfonds PMT. ,,We hebben een beperkte regeling om vervroegd te kunnen stoppen met