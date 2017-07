Onvrede over proef vrijere gedetineerden

Na experimenten in Dordrecht, Heerhugowaard en Zaandam krijgen nu ook zestig gevangenen in Arnhem de sleutel van hun eigen cel. Het gaat om een proef waarbij gedetineerden zich tot 21.30 uur vrij mogen bewegen in bepaalde delen van de gevangenis.

,,Deze gevangenen mogen alles zelf doen, zonder toezicht'', zegt Rob Minkes, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. ,,Het risico is daardoor groter dat ze doorgaan met hun criminele zaakjes, want ze kunnen langdurig en ongestoord met elkaar kletsen.''