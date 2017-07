Privacywaakhond volgt screening feestgangers

Op verzoek van de burgemeester Van Boom, de plaats waar het populaire dancefestival Tomorrowland eind juli wordt gehouden, controleerde de federale politie in België van alle 400.000 mensen die een kaartje kochten of hun naam voorkomt in de politiesystemen. Volgens Belgische media hebben in elk geval 38 bezoekers bericht gekregen dat zij niet welkom zijn op het dancefestijn. Zij krijgen geen uitleg over het hoe en waarom, wel krijgen zij het geld van het toegangskaartje teruggestort.

Omdat de kans vrij groot is dat onder de gescreende danceliefhebbers ook Nederlanders zijn, nam de Nederlandse privacywaakhond contact op met de Belgen. ,,We weten niet precies van de hoed en de rand. Maar onze Belgische collega's zoeken het nu allemaal uit", meldt een woordvoerster. ,,Zo'n screening is heel ingrijpend, en mag zeker niet zomaar." Mochten ook Nederlanders op basis van de screening zijn geweigerd voor het meerdaagse festival, dan kan De Privacycommissie volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ook voor de rechten van de Nederlanders opkomen.

Of dergelijke massale preventieve screenings ook in Nederland voorkomen onder bezoekers van festivals of concerten kan de Autoriteit Persoonsgegevens niet zeggen. Ook bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij het Openbaar Ministerie kon niemand aangeven of dit wel eens in eigen land wordt toegepast.