Koeien keren regen de rug toe

Droog zullen ze er niet van worden, maar een beetje warmte biedt het wel. Vandaag ging de boeken in als de natste julidag in 17 jaar. De meeste regen, 30 tot 40 millimeter, viel tot dusver in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Inmiddels laat het zonnetje zich op veel plekken in het land weer voorzichtig zien.

Dus campinggasten kunnen opgelucht ademhalen. Toch wordt het door de matige tot krachtige noordwestenwind niet warm. De maxima blijven hangen tussen 16 en 18 graden.