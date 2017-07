De woning, met twee badkamers en twee slaapkamers, wordt op de website van VBO-makelaars te huur aangeboden, voor een bedrag van 2250 euro. De foto’s laten vooral een sobere inrichting zien. Dat is geen toeval, want een schone, bijna lege woning is voor verhuurmakelaars een vuistregel voor succesvol verhuur.

De Horde kocht het huis, met blanco naamplaatjes naast de deurbel, in 2015.

