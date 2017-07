premium

Giga-geitenstal in Bommelerwaard afgeblazen

22 min geleden

ROSSUM - Er komt geen geitenstal voor ruim vijfduizend dieren in Rossum in de Bommelerwaard. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel meldden woensdag dat er afspraken zijn gemaakt met de geitenhouder, die een van de grootste geitenstallen van het land wilde bouwen in het Gelderse dorp. Tegen de plannen liepen verschillende juridische procedures. Beide gemeenten zijn tevreden dat er een oplossing is gevonden.