premium

Ontruiming in Haarlem om explosievenonderzoek

35 min geleden

HAARLEM - De politie heeft woensdag acht flatwoningen in Haarlem ontruimd omdat mogelijk explosief materiaal is gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse voor onderzoek. De 27-jarige bewoner van het huis waar het materiaal is gevonden werd dinsdagavond al opgepakt.