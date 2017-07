Man slaat glas kapot in gezicht jonge vrouw (24)

De mishandeling vond plaats in het rookhok van het café, waarvan de naam niet is vrijgegeven. Toen er een woordenwisseling tussen twee anderen ontstond, probeerde het slachtoffer die te sussen. Daarop werd de vrouw met een bierglas hard in haar gezicht geslagen. Het slachtoffer raakte dusdanig ernstig gewond, dat er grote paniek ontstond in de kroeg.

Foto: Politie

Blijvend letsel

Ze is direct na de mishandeling overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze meteen moest worden geopereerd. De arts moest de stukjes glas uit haar gezicht verwijderen. De jonge vrouw heeft vermoedelijk blijvend letsel opgelopen. Foto’s van de verwondingen zijn volgens de politie ’te schokkend’ voor publicatie.

Omdat de politie geen idee is wie de man is die verantwoordelijk is voor dit extreme geweld, zijn woensdag de beelden van een bewakingscamera in het café vrijgegeven. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die de man op de beelden zullen herkennen.

LET OP: SCHOKKENDE VIDEO