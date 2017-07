Lichaam op straat in Fries dorp Oudehaske

De identiteit van de overleden persoon en de doodsoorzaak zijn onbekend, meldt de Friese politie. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om een vrouw, die levenloos werd gevonden op een bankje in een speeltuin.

De hulpdiensten zijn na een melding met diverse voertuigen naar de kruising van de straten Jasker en Turfkoer gereden.

Door het onderzoek van de politie zijn delen van straten in de omgeving afgesloten.

Momenteel doen we onderzoek in #Oudehaske In een straat in het dorp overleden persoon aangetroffen. Identiteit en doodsoorzaak nog onbekend.