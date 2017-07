Nature Today meldt donderdag op gezag van De Vlinderstichting dat inmiddels gesproken kan worden over populaties in plaats van toevallige passanten.

De keizersmantels worden met enige regelmaat gespot in de duinen. Zo zijn ze te vinden in Meijendel, de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Noordhollands Duinreservaat. Ook in Winterswijk vliegen de vlinders in groten getale rond.