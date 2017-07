Celstraf geëist tegen bestuurslid No Surrender

De man werd begin dit jaar aangehouden. Op diezelfde dag was er een inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen. Afgeluisterde gesprekken over drugsgebruik en -handel in het clubgebouw waren de aanleiding voor de actie afgelopen januari.

Later bleek dat locoburgemeester Bouke Arends van Emmen een aantal weken was ondergedoken na bedreigingen door de motorclub na de inval en sluiting van het clubhuis. Arends kreeg het advies van de politie om onder te duiken in het buitenland. Bij politie en justitie waren signalen binnengekomen dat mensen het op Arends hadden gemunt.

No Surrender-voorzitter Henk Kuipers heeft de beschuldiging resoluut van de hand gewezen. Volgens hem heeft de club niets te maken met bedreigingen. Hij vermoedt dat het Openbaar Ministerie op zoek is naar munitie om motorclubs te verbieden, zei hij vorige maand.

De rechtbank in Assen doet op 27 juli uitspraak.