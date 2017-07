Extra hulp voor zware GGZ-patient

De afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet, verzekeraars en GGZ-zorginstellingen. Binnen een jaar moeten de wachtlijsten weer binnen de daarvoor geldende normen zijn. Op dit moment zijn ze dat bij lange na niet allemaal. Vooral mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek vallen buiten de boot.

Minister Schippers (Volksgezondheid) laat weten dat de wachtlijsten niet door geldgebrek komen. In de sector is zelfs meer geld dan wordt gebruikt. Zo’n 290 miljoen euro ligt nog op de plank. Het probleem moet volgens de bewindsvrouw worden opgelost door de behandelcapaciteit beter te verdelen. Afgesproken is dat instellingen beter gaan samenwerken en afstemmen. Zware patiënten krijgen daarbij voorrang.

Schippers verruimt bovendien de opleidingscapaciteit tot gespecialiseerde GGZ-verpleegkundige. Ook wordt er ingezet op e-health, zodat patiënten ook thuis op afstand zorg kunnen krijgen.