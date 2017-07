premium

Behoefte aan gas nooit goed onderzocht

20 min geleden

DEN HAAG - De gaswinning in Groningen kan wel degelijk fors verder omlaag. De echte behoefte aan Nederlands gas in binnen- en buitenland is in alle onderzoeken maar weinig aan bod gekomen. En dat is opmerkelijk als de overheid haar gasbesluiten alleen baseert op ’de leveringszekerheid’, betoogde advocaat Jewan de Goede donderdag bij de Raad van State.