’Risico’s winnen aardwarmte worden onderschat’

Dat adviseert donderdag het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het is de eerste keer dat de toezichthouder aardwarmte, waarbij energie wordt gewonnen uit warmte onder het aardoppervlak, onder de loep neemt.

Omdat het om relatief nieuwe technieken gaat, is er volgens het SodM nog te weinig aandacht voor risico's, zowel op het gebied van veiligheid als milieu. Ook ontbreekt het in de sector nog aan expertise. Aan dit laatste kan het ministerie van Economische Zaken (EZ) iets doen door strengere eisen te stellen.

Te rade bij olie- en gassector

De sector zelf moet te rade gaan bij de olie- en gassector en de kennis die daar aanwezig is gebruiken om de veiligheid bij het gebruik van aardwarmte te verbeteren.

De toezichthouder twijfelt verder of duurzaamheid wel de belangrijkste overweging is bij geothermieprojecten. Het beperken van de kosten is een begrijpelijke reflex maar kan er ook toe leiden dat er slecht materiaal wordt gebruikt of personeel wordt ingehuurd dat niet over de benodigde kennis beschikt.

Amper beperkingen

Momenteel zijn er amper beperkingen over waar wel en waar niet projecten kunnen worden ontwikkeld. In gebieden waar de kans op aardbevingen al groter is dan gemiddeld zijn toch vergunningen afgegeven, stelt het SodM. Het is aan het ministerie van EZ om vast te stellen welke gebieden geschikt zijn voor geothermie.

In september gaat EZ verder in op de toekomst van geothermie, laat een woordvoerder weten.