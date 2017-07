Schietoefeningen commando’s stilgelegd

Het is een reactie op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een dodelijk ongeluk bij een schietoefening van de KCT in Ossendrecht. Daardoor kwam een commando om het leven.

’Zekere voor het onzekere’

Volgens een woordvoerster van Defensie wordt hiermee het „zekere voor het onzekere genomen”. De genomen maatregelen hebben geen invloed op de operationele inzetbaarheid van de commando’s, aldus het ministerie.

RTL Nieuws meldde donderdag op basis van een mail van de commandant van de KCT al dat de opleiding was stilgelegd.