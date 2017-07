’Frauderende’ ambtenaar Amsterdam geschorst

De gemeente kreeg meldingen van „onregelmatigheden in de bedrijfsvoering” en startte vervolgens een intern onderzoek. Ook werd de politie geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vervolgens besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De ambtenaar werkte aan de Amstel bij de dienst ’Bestuur en Organisatie’. Die dienst richt zich op advies aan en ondersteuning van de burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en managers. Welke functie de ambtenaar had, is niet bekendgemaakt, omdat OM nu nog onderzoek doet.

Fraude

De stad Amsterdam is de afgelopen jaren meerdere keren slachtoffer geworden van fraude door ambtenaren of kwaadwillenden van buiten. Naar aanleiding van eerdere misstanden startte burgemeester Van der Laan een ’antifraude offensief’, zodat de gemeente weerbaarder is. Een concrete maatregel is het sluiten van deuren en ramen in de Stopera.

De burgemeester en gemeentesecretaris hebben eerder de 44 directeuren en zeven stadsdeelsecretarissen aangesproken, waarna in totaal 606 maatregelen zijn genomen. Het merendeel van die maatregelen is uitgevoerd. Bij de koffieautomaten hangen bijvoorbeeld posters waarin gewaarschuwd wordt de koffiebekertjes niet mee naar huis te nemen.

Maatregelen

Een ander voorbeeld is het verplicht tekenen van een geheimhoudingsverklaring voor de gehele organisatie en een verplichting tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle nieuwe medewerkers en externen. „Een belangrijk uitgangspunt is dat fraude niet mag lonen en dat betrokken ambtenaren en externe partijen altijd aansprakelijk worden gesteld. De schade wordt op hen verhaald”, aldus Van der Laan. Hij stelt dat er de komende jaren extra aandacht voor het probleem is.

Vorig jaar ontdekte De Telegraaf dat er maar liefst 32 fraude- en corruptiegevallen bij de gemeente aan het licht waren gekomen. Er werd voor honderdduizenden euro’s schade geleden.