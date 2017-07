Gewonden en evacuaties bij brand Maastricht

In verband met de rookontwikkeling werd het hele appartementencomplex aan de Karolingenstraat ontruimd. De ongeveer vijftien bewoners kunnen voorlopig niet terug. Voor hen wordt elders tijdelijk onderkomen gezocht.

De brand brak door nog onbekende oorzaak rond 19.30 uur in een van de appartementen uit. Daarin bevonden zich op dat moment de moeder en haar kind. Over hun verwondingen kon de brandweer niets zeggen. Een derde persoon liep verwondingen in het gezicht op. Na ongeveer een halfuur had de brandweer het vuur onder controle.

Drie bewoners werden ter plaatse door de ambulancedienst onderzocht, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.