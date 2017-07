Ondernemers willen af van imago ’homostraat’

De ondernemers in de straat betalen ook dit jaar niet mee aan de organiserende stichting Amsterdam Gay Pride, terwijl de ’Reguliers’ sinds jaar en dag dé homostraat van Nederland is.

Tijdens gesprekken is volgens Van der Laan aangegeven dat de bedrijfjes dit jaar geen groot straatfeest wensen, maar „het feest tijdens de Pride bewust ’klein’ houden omdat ze zich niet langer wensen te afficheren als ’homostraat’”, schrijft Van der Laan.

Verbod buitentaps

Aangezien de ondernemers niet willen bijdragen aan de organisatie én niet onder de vergunningsaanvraag vallen, verbiedt Van der Laan hen om buitentaps of versterkte muziek in de Reguliersdwarsstraat te plaatsen. Ook is versiering niet toegestaan en mogen bezoekers niet drinken op straat. Het is eveneens verboden reclame te maken voor een straatfeest tijdens de Pride.

Vorig jaar moesten handhavers en politie in de Reguliers bijspringen gedurende een groot straatfeest, terwijl de beveiliging niet goed geregeld was. Dit jaar belooft Van der Laan, vanwege de drukte in de stad en het bewaken van de veiligheid, hard in te grijpen. „Ondernemers die geen vergunning aanvragen en toch een spontaan feest organiseren, kunnen erop rekenen dat de gemeente Amsterdam hierop zal handhaven. Dit gebeurt ongeacht of daarbij de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.”

Insteek

Van der Laan probeert de stichting Amsterdam Gay Pride en de Reguliers nog een keer aan tafel te krijgen. „De insteek is om de stichting en de Reguliers te wijzen op hun verantwoordelijkheid en ze op te roepen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.”

De Gay Pride wordt dit jaar van 29 juli tot 6 augustus georganiseerd.