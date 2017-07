Hilton Schiphol: geen sprake van brandgevaar

„De berichtgeving is onzorgvuldig, onvolledig en onjuist. Een externe expert bevestigt dat het hotel brandveilig is. Desondanks hebben we aanvullende maatregelen genomen om alle risico’s uit te sluiten”, aldus Schiphol vrijdag. Slechts een onderdeel van de gevel, een composieten dekplaat, is onderworpen aan aanvullende brandveiligheidstesten.

Schiphol heeft „grote moeite” met de vergelijking die de krant maakt met de tragische flatbrand in Londen, waarbij vorige maand zeker 79 mensen om het leven kwamen. De gevel van die flat „is totaal onvergelijkbaar. Het Hilton was en is brandveilig.”