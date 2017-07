premium

’Nederland loopt achter met zorgtechnologie’

40 min geleden

HOUTEN - Nederland loopt in Europa flink achter met het gebruik van elektronische technologie in de zorg (e-health). Zo wordt er nog steeds veel heen en weer gefaxt omdat zorgsystemen niet op elkaar aansluiten. „Vanuit Europees perspectief bezien is dat een gróte schande. In Kroatië, Armenië, Estland en Spanje is men verder”, zegt hoogleraar zorg en technologie Nick Guldemond in Zorgvisie ict magazine.