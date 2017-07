Onderhandelaars weer naar Johan de Witthuis

De onderhandelaars spraken deze week ook al met elkaar in het monumentale pand, op steenworp afstand van de Stadhouderskamer aan het Binnenhof waar de meeste gesprekken plaatsvinden.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft als reden dat het in de Stadhouderskamer „erg warm is” en het in het Johan de Witthuis „goed bevalt.” Volgens Segers zijn er deze week „goede gesprekken” geweest maar is het soms ook spannend. „We komen ergens, maar we weten niet of we de finish gaan halen.”

VVD-leider Mark Rutte wilde vrijdag niets kwijt over de voortgang van de gesprekken.