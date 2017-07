Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Woningen ontruimd na gaslek Rijnsaterwoude

34 min geleden

RIJNSATERWOUDE - Bij werkzaamheden in het Zuid-Hollandse Rijnsaterwoude is vrijdagmiddag de hoofdgasleiding geraakt door grondboringen. Vanwege het ontstane gaslek heeft de brandweer achttien woningen ontruimd. De brandweer meldde rond 17.00 uur dat netbeheerder Liander twee punten gedicht heeft en er geen uitstroom van gas meer is.