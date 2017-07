Nederland tekent voor sojateelt in eigen land

De dertien lidstaten willen de keuzevrijheid vergroten van de groeiende groep consumenten die de voorkeur geven aan in de buurt geteelde biologische en plantaardige producten. Een groot deel van de in Europa gebruikte soja wordt nu ingevoerd, onder meer uit Zuid-Amerika. Daarvoor wordt oerwoud gekapt, wat een van de redenen is om de teelt in de EU te stimuleren.

De lidstaten zijn verdeeld over de import van genetisch gemanipuleerde soja, die overigens vaak wordt gebruikt voor veevoer. Deze week stemden vijftien EU-landen tegen een invoervergunning voor drie nieuwe soorten sojabonen die resistent zijn gemaakt tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. De milieucommissie van het Europees Parlement is ook tegen, vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s.