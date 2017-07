Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oordeel over gaswinning Groningen in november

19 min geleden

DEN HAAG - De tegenstanders van de gaswinning in Groningen moeten nog zeker tot november wachten op een oordeel van de Raad van State over hun bezwaren en eisen. De hoogste bestuursrechter streeft ernaar in de eerste helft van die maand uitspraak te doen.