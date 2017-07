Islamschool paait jongere

Het ministerie van Onderwijs en de stad Amsterdam maken zich zorgen over de stichting, die al jaren procedeert om les te mogen geven. De stad en het ministerie proberen dat te voorkomen. Een oud-bestuurslid van de school sympathiseerde met terreurorganisatie Islamitische Staat.

Ondanks dat er nog geen school is, worden in moskeeën inschrijfformulieren - vol taalfouten - uitgedeeld. Wie zich snel inschrijft, wordt een gratis laptop of elektrische fiets in het vooruitzicht gesteld, blijkt uit het aanmeldformulier.

Het ministerie van Onderwijs laat weten dat het aanbieden van cadeautjes als tegenprestatie voor een inschrijving niet bekostigd mag worden van (toekomstig) onderwijsgeld. Het hoofd van SIO, Soner Atasoy, zegt de fietsen en laptops uit eigen zak te betalen. Hij begrijpt de ophef niet. „Nu niet zeuren over de gratis fiets anders geef ik er nog klompen gratis bij.”

Lees het hele verhaal: Bestuurslid prees IS op Facebook (Premium)