Pandakoek lijkt al op

Nee, aan hooggespannen verwachtingen geen gebrek toen de Chinese reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya op 12 april aankwamen in hun zeven miljoen euro kostende verblijf in Rhenen.

Xing Ya aan het eten. Foto: ANP

Maar nu de stofwolken drie maanden later een beetje zijn opgetrokken rond de zwart-witte supersterren, moeten ze bij de dierentuin schoorvoetend toegeven dat de verwachte hysterie is uitgebleven. Sterker nog, het valt allemaal best een beetje tegen. Van een ’pandamonium’ is vooralsnog geen enkele sprake.

’Structureel drukker’

Ouwehands Dierenpark belegde mede daarom vrijdag een persmoment om de belangstelling voor de bamboeberen weer een beetje aan te wakkeren. Volgens woordvoerder Robin de Lange is het sinds de komst van Wu Wen en Xing Ya wel degelijk „structureel drukker” in Ouwehands Dierenpark. Exacte bezoekcijfers wilde – of durfde – de zegsman echter niet te geven. Wel gaf hij toe dat tienduizend bezoekers per dag, het maximum dat het park aan kan, nog niet is gehaald. En de met veel tamtam aangekondigde speciale pandaparkeerplaats was nog maar twee weekenden nodig.

Reuzenpanda Wu Wen in het binnenverblijf van Ouwehands Dierenpark Rhenen. Foto: ANP

De dierentuin is desondanks „tevreden” over het aantal bezoekers en over de omzet. Ook over het aantal verkochte pluchen knuffels van Wu Wen en Xing Ya zijn geen klachten. Maar ook daarvan wil men geen cijfers geven.

’Drukte valt erg tegen’

Ondernemers die een graantje mee hoopten te pikken van de gedroomde panda-hype, doen minder moeite om hun teleurstelling te verbergen. Zo vinden ze het in pannenkoekenhuis De Grebbeberg, op een steenworp afstand van het dierenpark, „erg tegenvallen” met de verwachte extra drukte.

Xing Ya aan het eten. Foto: EPA

Medewerkers vertellen dat ze hadden gerekend op een stormloop aan extra bezoekers. „Maar dat laat te wensen over. We hadden zelfs een speciale panda-pannenkoek op het menu gezet. Een oriëntaalse pannenkoek met bamboescheuten. Dat leek ons wel toepasselijk”, aldus de eigenaar. Ook de ’kinderpandakoek’ vindt nauwelijks aftrek. „Het is net zo druk als normaal. Dat is best een beetje jammer.”

Duo vermaakt zich opperbest

Aan de twee pluizenbollen zelf gaat dit alles natuurlijk volledig voorbij. Het duo vermaakt zich opperbest. Het 122 kilo zware mannetje Xing Ya heeft zijn buitenverblijf weliswaar deels gesloopt, maar ook daar geeft De Lange een positieve draai aan: „Ze hebben zich het verblijf toegeëigend.”