premium

Dronken Litouwers crashen auto op de kop tegen boom

37 min geleden

BEEKBERGEN - Een auto met twee dronken Litouwers is vrijdagavond laat op de kop tegen een boom beland in het Gelderse Beekbergen. Beide inzittenden, twee Litouwers, raakten wonder boven wonder niet gewond. Uit de auto vielen bij het ongeluk meerdere geopende, lege en ongeopende bierflesjes.