Darmpatiënt heeft baat bij digitale monitoring

Dat is gebleken uit een onderzoek onder duizend mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, dat is gedaan onder aanvoering van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. De resultaten zijn zaterdag gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Van de deelnemers aan de studie kreeg de helft de beschikking over MijnIBDcoach. Deze groep bleek de helft minder te worden opgenomen, kwam ook aanzienlijk minder vaak terecht bij de polikliniek en was trouwer met het nemen van medicijnen. Behandelaars konden op afstand meekijken en eventueel actie ondernemen.

Tevreden

De onderzoekers zijn tevreden met de uitkomsten. „E-health-toepassingen zoals MijnIDBcoach zijn uitermate geschikt om het primaire zorgproces efficiënter in te richten, zonder het belang en de behoeften van de patiënt uit het oog te verliezen”, zegt maag-, darm- en leverarts Marieke Pierik.

Volgens Maastricht UMC zijn er ruim 80.000 patiënten met chronische darmaandoeningen en stijgt dat aantal nog steeds.