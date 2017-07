’Huisarts te voorzichtig met euthanasie’

Dat zegt Agnes Wolbert, de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in een interview met NRC Handelsblad.

„Het is voor huisartsen de afgelopen twintig jaar een gewoonte geworden om te zeggen: als het complex wordt, verwijs ik door. Die reflex moeten ze onderdrukken”, zegt Wolbert. Volgens haar is het belangrijk voor mensen dat euthanasie in hun vertrouwde praktijk kan worden uitgevoerd. Als dat niet kan, laat de huisarts „zijn patiënt met lege handen staan.”

Wolbert is van mening dat een wilsverklaring van mensen die dement zijn geworden, toch nog geldig is. „Ik begrijp dat artsen liever willen dat iemand de wens om te sterven nog kan bevestigen, maar ook deze mensen hebben bewust voor euthanasie gekozen. Daar is niks illegaals aan, niks stiekems.”

De NVVE heeft 167.000 leden.