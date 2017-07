Hersenonderzoekers testen brein feestvierders

Voorbijgangers kunnen tot en met dinsdag in een mobiel onderzoekslab deelnemen aan korte breintesten, die iets zeggen over reactiesnelheid en evenwicht. Resultaten van de experimenten zijn op een groot scherm te volgen voor toeschouwers.

De onderzoekers willen onder meer weten of vermoeidheid en leeftijd het brein beïnvloeden. Het brein is namelijk noodzakelijk om bewegingen te kunnen uitvoeren. Maar er is nog niet veel bekend over hoe snel het brein zich aanpast aan beelden die veranderen. „Het brein kan je aardig voor de gek houden”, aldus de onderzoekers. De gegevens die de Vierdaagsefeesten opleveren, worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

De Radboud Brain Box is één van de honderden activiteiten tijdens de Vierdaagsefeesten, die voor de 48e keer de Vierdaagse van Nijmegen omlijsten. In de stad staan tot en met vrijdag tientallen podia, theatertenten, foodtrucks en exposities. De feesten trekken elk jaar ruim anderhalf miljoen bezoekers.

Vanwege de feesten en de 101e Vierdaagse, die dinsdag van start gaat, is de regio Nijmegen de hele week slecht bereikbaar. Doorgaand verkeer kan de stad beter mijden. Omleidingen staan aangegeven op borden langs de snelwegen A12, A15, A325 en A73. Het stadscentrum is elke dag vanaf 12.00 uur afgesloten. Op dinsdag en woensdag lopen de wandelaars door de stad, die dan al om 10.00 uur op slot gaat. Vrijdag, tijdens de intocht van de Vierdaagse, moet verkeer rond Nijmegen rekening houden met extra veel oponthoud omdat er die dag ook veel doorgaande wegen zijn afgesloten.

De NS zetten veel extra treinen in naar Nijmegen. Ook ’s nachts rijden er extra treinen om de feestgangers naar huis te brengen. Vanaf parkeerplaatsen rond Nijmegen rijden elk kwartier pendelbussen.