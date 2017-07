Pont knalt tegen brug bij Nijmegen

Op de boot ontstond lichte paniek toen de pont over een boei tegen de brug voer. De politie en Rijkswaterstaat waren snel ter plaatse. Voor de zekerheid werden de kleinste kinderen, compleet met zwemvest, geëvacueerd met een speedboot van de politie. „Dat vonden ze best wel leuk, eigenlijk”, vertelt een getuige aan boord aan De Telegraaf.

Foto: De Telegraaf

De pont wordt nu door een grote boot van de politie naar een veilige plek gebracht, zodat de rest van de passagiers ook op een veilige manier uit kan stappen. Volgens de getuige is de sfeer aan boord nu rustig en gemoedelijk en heeft niemand het idee in gevaar te zijn. „We zitten in hetzelfde schuitje”, lacht de getuige. Hoe zeer de pont beschadigd is, is op dit moment nog niet bekend.