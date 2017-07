premium

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning in Marknesse is onduidelijk.

Dode bij steekpartij woning Flevoland

37 min geleden

MARKNESSE - Bij een steekpartij in een woning aan de Boslaan in Marknesse in Flevoland is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur een persoon omgekomen.