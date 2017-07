Leeuwinnen beginnen EK met Oranjes op tribune

Het EK zal in Utrecht niet stilletjes voorbijgaan. Zo wordt de Neude ingericht als fanzone, waar mensen de wedstrijd op een groot scherm kunnen volgen. De Domtoren wordt oranje en rood-wit-blauw belicht.

Net als bij het mannelijke Oranje is het de bedoeling dat fans in een lange stoet naar het stadion afzakken. Deze 'oranjeparade', aangevoerd door de spelersbus, vertrekt om 15.00 uur bij de fanzone richting de 3 kilometer verderop gelegen Galgenwaard.

In de stad zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo mag de politie preventief fouilleren en worden straten afgesloten voor verkeer. Utrecht heeft de beveiliging aangescherpt, nadat in terroristische kringen een oproep was gedaan om tijdens een wedstrijd in de stad geweld te gebruiken. Maar volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is er geen concrete dreiging.

Jackie Groenen en Lieke Martens van de Oranje Leeuwinnen arriveren bij hotel Woudschoten voor de voorbereiding op het Europees Kampioenschap. Foto: ANP

Later op de avond nemen België en Denemarken het tegen elkaar op in Doetinchem. Ook in Breda, Tilburg, Rotterdam, Deventer en Enschede worden de komende weken EK-wedstrijden gespeeld. De finale is op 6 augustus in Enschede.